За январь-июнь 2022 года органами Госэкоинспекции в результате нарушения требований природоохранного законодательства осуществлен расчет ущерба, причиненного окружающей среде, на общую сумму 742,7 млн ​​гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В частности, государственными инспекторами проведено 5350 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. В результате в правоохранительные органы направлено 304 материала по признакам преступления против окружающей среды, в порядке статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины. Так, открыто 152 уголовных производства.

За этот период с нарушителей взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке из-за решений судов на общую сумму более 32,6 млн гривен.

Наибольший ущерб был причинен недрам Украины, сумма рассчитанного ущерба составляет более 463 млн гривен. Среди наиболее распространенных нарушений зафиксировано пользование недрами при отсутствии разрешительной документации, предусмотренной законом, то есть хозяйствующие субъекты осуществляют незаконную добычу природных ресурсов нашего государства.