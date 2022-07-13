Об этом он сообщил в своем Facebook.

Как заявляет депутат, сегодня начинается анонсированная благотворительная лотерея «Украина Рядом!», ее цель – собрать средства, чтобы помочь людям, оставившим соответствующие заявки на сайте poryad.in.ua.

«Побори безразличие – будь рядом!», - подчеркивает Александр Качура.

Для того чтобы принять участие в лотерее, отмечает он, нужно выполнить следующие действия: зайти на сайт по ссылке https://bit.ly/3AK1cR4 , далее указать сумму, контактные данные, в поле назначения платежа - «Благотворительный взнос» и оплатить .

Первый лот, рассказывает депутат, – это футболка с автографом Жана Беленюка, украинского олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе. Чтобы стать участником лотереи, подчеркивает он, нужно только пожертвовать сумму от 100 гривен. К тому же, добавляет нардеп, сумма доната не влияет на возможность победы, но каждый может пожертвовать безграничное количество раз, что повышает шансы выигрыша.

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«22 июля пройдет прямой эфир, где через генератор случайных чисел мы с командой выберем того, кто получит футболку. Обо всех расходах на помощь я отчитаюсь лично!», - сообщает Александр Качура.

Как сообщала Politeka, Томенко предлагает ввести мораторий на расходование бюджетных средств.

Также Politeka писала о том, что в Минсоцполитики сообщили о дополнительной денежной помощи украинцам.