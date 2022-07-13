Народный депутат Александр Качура заявил, что благотворительная лотерея «Украина Рядом!» началась и каждый может в ней принять участие, пожертвовав больше 100 гривен.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Как заявляет депутат, сегодня начинается анонсированная благотворительная лотерея «Украина Рядом!», ее цель – собрать средства, чтобы помочь людям, оставившим соответствующие заявки на сайте poryad.in.ua.

«Побори безразличие – будь рядом!», - подчеркивает Александр Качура.

Для того чтобы принять участие в лотерее, отмечает он, нужно выполнить следующие действия: зайти на сайт по ссылке https://bit.ly/3AK1cR4 , далее указать сумму, контактные данные, в поле назначения платежа - «Благотворительный взнос» и оплатить .

Первый лот, рассказывает депутат, – это футболка с автографом Жана Беленюка, украинского олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе. Чтобы стать участником лотереи, подчеркивает он, нужно только пожертвовать сумму от 100 гривен. К тому же, добавляет нардеп, сумма доната не влияет на возможность победы, но каждый может пожертвовать безграничное количество раз, что повышает шансы выигрыша.

«22 июля пройдет прямой эфир, где через генератор случайных чисел мы с командой выберем того, кто получит футболку. Обо всех расходах на помощь я отчитаюсь лично!», - сообщает Александр Качура.

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