Политолог Руслан Бизяев рассказал, что осенью Украина и в частности президент Зеленский столкнется с новыми экономическими, политическими и военными угрозами.

Об этом он рассказав в программе «Развилка».

Как отмечает эксперт, то, какой для Украины и в частности для Зеленского будет эта осень, зависит от совокупности очень многих факторов. Первым таким фактором он называет военную ситуацию.

«Судя по тому, как разворачивается ситуация, главным будет Южное направление, но это вообще не исключает того, что бои будут продолжаться и в районе Харькова, и в районе Полесья. Меня очень беспокоит Полесское направление. Потому что с территории Западной Беларуси можно нанести не только отвлекающий удар, можно разрезать коммуникации. Текущее состояние белорусской армии вряд ли говорит о том, что она расположена к войне, но там есть и кадровые российские части. И обратите внимание на последнее заявление Лукашенко», - отмечает Руслан Бизяев.

На это все, говорит он, накладывается экономическая ситуация: подготовка к отопительному сезону, кредитозависимость украинской экономики, задержки финансовых поступлений, проблема внутренних беженцев, повреждение и уничтожение инфраструктуры, необходимость вообще перестроить экономическую модель.

«Следующий, третий момент – политический. Политическая прямая никуда не делась. На какое-то время она отошла в сторону, но сейчас она вновь потихоньку начинает выходить на первый план. Вот этот скандал, который поднялся вокруг заявления конгрессвумен Виктории Спартц, - это первая капля дождя. Оппоненты Офиса Президента понимают, что осенью они могут попытаться вернуть утраченные политические позиции», - рассказывает Руслан Бизяев.

Эксперт заключает, что все эти угрозы президенту придется каким-то образом нивелировать для того, чтобы осень не стала временем, когда к проблемам внешним добавятся проблемы внутренние. Тем более, добавляет он, что осенью у западных политиков будет своя повестка.

Как сообщала Politeka, Кочетков заявил, что для победы Украине нужно перейти на военные рельсы.

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