Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Война вынуждает многие политические процессы перемещаться в Youtube, Telegram и Tiktok. Часть политического контента перетекает в социальные сети», - отметил Алексей Якубин.
Как отметил политолог, единый телемарафон в первые месяцы после полномасштабного вторжения был действительно полезным и важным, ведь давал возможность оперативно получать информацию.
«Государству нужно думать и вести дискуссию по поводу марафона. Люди хотят, чтобы вернулся обычный контент, который делали разные телеканалы, например политические шоу», - подчеркнул Алексей Якубин.
Как отметил политолог, сейчас можно заметить тенденцию перехода контента в социальные сети, ведь люди начинают оттуда черпать информацию из-за разнообразия контента.
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