Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о запланированных повышениях пенсий в октябре и декабре этого года и отметила, сколько будут получать украинцы.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как сообщает журналистка, до конца года в Украине ожидается еще два повышения пенсии. Она рассказывает, что одна из них, октябрьская, будет связана с ростом минимальной зарплаты, ее увеличат с 6500 до 6700 гривен и соответственно минимальная пенсия граждан в возрасте от 65 лет вырастет с 2600 до 2680 гривен. Но при этом, добавляет журналистка, должно быть выполнено одно условие: страховой стаж граждан должен быть не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

«Тогда с октября начнут доплачивать ежемесячно по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Те же, кому больше 75, уже получают свои доплаты. Такая ежемесячная доплата рассчитана на пенсионеров, у которых размер пенсий составляет менее 10 тысяч гривен. А таковых в Украине подавляющее большинство. Кроме того, пенсионеры, имеющие не менее 30 для женщин и 35 лет для мужчин страхового стажа с октября будут получать пенсию не менее 3000 гривен», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Второй этап повышения пенсий, отмечает она, запланирован на декабрь месяц и он будет аналогичен июльскому, который происходит сейчас. Журналистка сообщает, что в декабре в Украине снова вырастет прожиточный минимум, в том числе и для лиц нетрудоспособного возраста, вместо нынешних 2027 гривен он составит 2093 гривны. Следовательно, говорит она, размер минимальной пенсии вырастет на 66 гривен, максимальной – на 660 гривен.

«В целом с декабря максимальная пенсия будет составлять 20 930 гривен, минимальная – 2093 гривны. Соответственно, немного вырастут и надбавки за сверхнормированный стаж. Еще с декабря минимальная пенсия для граждан 60-70 лет, имеющих страховой стаж, составит 2500 гривен», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова объяснила, как начисляется страховой стаж для выхода на пенсию.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, как правительство намерено решить проблемы отопительного сезона.