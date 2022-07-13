Об этом пишет сайт «Утро февраля».
«Новый пакет ограничений может включать ограничения на импорт золота и расширение санкционных списков физических и юридических лиц. Также в ЕС обсудят механизмы ограничения цены на нефть», - отмечено на сайте.
Как отмечено в публикации, также некоторые страны предложили расширить санкции ЕС касаемо российского газа, но пока что большинство стран не решаются на введение таких ограничений.
«Что касается запрета на импорт российского золота, то некоторые аналитики в этой отрасли считают, что запрет скорее будет символичным, ведь уже введенные санкции фактически закрыли рынки ЕС и США для россии», - подчеркнуто в публикации.
Также, как сказано на сайте, новый пакет санкций может касаться изменений правил транзита санкционных товаров в Калининградскую область.
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