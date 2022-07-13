По всей стране нужно ввести мораторий на расходование бюджетных средств для всей власти на все проекты, кроме военных и социальных.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

УКРАИНЦЫ собирают средства для разнообразных нужд военных, а чиновники ищут как заработать на бюджете со времени войны.

Почти 90 миллионов гривен Киевлян КГГА хотела использовать для очередной реконструкции и благоустройства очередного парка?! (правда, торги не состоялись).

В других городах подобная ситуация:

так называемые мэры реконструируют фонтаны, еще раз перекладывают плитку, фестивалят… и в то же время прославляют себя за наши, бюджетные средства?

Вожди парламентских партий так и не отказались от более 800 миллионов бюджетных гривен на свою партийную рекламу только в 2022 году.

Может быть, властители вспомнят о совести и здравом смысле и наконец введут МОРАТОРИЙ на расходование бюджетных средств для ВСЕЙ власти и на ВСЕ проекты, кроме ВОЕННЫХ и СОЦИАЛЬНЫХ!