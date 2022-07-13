УКРАИНЦЫ собирают средства для разнообразных нужд военных, а чиновники ищут как заработать на бюджете со времени войны.
Почти 90 миллионов гривен Киевлян КГГА хотела использовать для очередной реконструкции и благоустройства очередного парка?! (правда, торги не состоялись).
В других городах подобная ситуация:
так называемые мэры реконструируют фонтаны, еще раз перекладывают плитку, фестивалят… и в то же время прославляют себя за наши, бюджетные средства?
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Украинки столкнутся с запретом на выезд за границу уже в октябре: появилось разъяснение
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HIMARS в действии: ВСУ нанесли невосполнимые потери командованию оккупантов
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Вожди парламентских партий так и не отказались от более 800 миллионов бюджетных гривен на свою партийную рекламу только в 2022 году.
Может быть, властители вспомнят о совести и здравом смысле и наконец введут МОРАТОРИЙ на расходование бюджетных средств для ВСЕЙ власти и на ВСЕ проекты, кроме ВОЕННЫХ и СОЦИАЛЬНЫХ!