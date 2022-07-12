Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

В издании осуществлен обзор законодательства по комплексному регулированию сферы оборота виртуальных активов, в том числе по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения двадцати четырех стран мира.

Данный обзор будет полезен как субъектам государственного финансового мониторинга, так и учреждениям, планирующим заниматься предоставлением услуг в сфере оборота виртуальных активов. Банкам и отдельным небанковским финансовым учреждениям также следует обратить на него внимание, учитывая, что они являются потенциальными финансовыми шлюзами, которые будут совмещать поставщиков соответствующих услуг с их клиентами, а со вступлением в силу Закона Украины «О виртуальных активах» (от 17.02.2022 г. №2074-IX), роль указанных финансовых посредников может существенно усилиться.

С изданием можно ознакомиться на официальном вебсайте Госфинмониторинга (https://fiu.gov.ua) в разделе «Финансовый мониторинг» / «Обучение» / «Публикации».