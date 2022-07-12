Политолог Руслан Бизяев рассказал, что 1 сентября 1939 года на Польшу напало на самом деле две страны.

Об этом он рассказал в программе «Исторические хроники».

Как рассказывает эксперт, в 1938 году Гитлер начинает угрожать Чехословакии и требовать от нее Судеты, густонаселенные немцами, а Польша тем временем заявляла о претензиях на Тешин. Чехословакия со своей стороны, добавляет он, отчаянно искала союзников, но Запад не хотел воевать, симпатии к нацизму тогда были распространены, а главным врагом считался Советский Союз.

«В ночь на 30 сентября в Мюнхене Чемберлен и Даладье, то есть Англия и Франция, отдали Гитлеру Судеты, прямо приказав Чехословакии не рыпаться. 1 октября 1938 года немцы рванули в вожделенные земли, а если кто-то не заметил далеко поднимающиеся клубы пыли, так знать не знал, что это, опередив немцев, в Тешин ворвались поляки. Кстати, сразу же после этого Англия и Франция подписали с Рейхом пакт о ненападении, потом ситуация немного изменилась. Гитлер добил Чехословакию окончательно, превратив ее в Протекторат Богемия и Моравия и выделив из нее ручную Словакию», - рассказывает Руслан Бизяев.

По его словам, Германия еще с апреля имела план «Вайс» нападения на Польшу, в конце августа немецкие войска несколько раз получали приказ Гитлера наступать, который тут же отзывался. В то же время, добавляет политолог, Франция подкрепила Польшу гарантиями, поляки думали, что немцы блефуют, а оказалось, что нет.

И 1 сентября 1939, подчеркивает он, на Польшу напали Германия и Словакия, хотя об участии последней никогда не говорят. Как объясняет эксперт, Словакия напала, чтобы вернуть себе территорию, которую 13 месяцев назад у нее захватила Польша.

«Словакию из списка вычеркнули, потому что она была как бы в чем-то где-то и права. И осталась одна Германия, вероломно напавшая на бедняжку Польшу. Версия, которая в целом была оправдана последующими событиями», - заключает Руслан Бизяев.

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