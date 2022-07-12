Об этом он рассказал в программе «Тизенгаузен говорит».
«Лукашенко в своём недавнем обращении заявил, что дал приказ вооруженным силам Беларуси взять под прицел центры принятия решений в Европе, потому что ему оттуда «сильно угрожают», - отметил Борис Тизенгаузен.
По словам политолога, таким сигналом Лукашенко хочет попросить у путина деньги, ведь он понимает, что никто больше не может поддержать Беларусь.
«То, что Лукашенко давно потерял связь с реальностью – это известный факт. Не думаю, что в Европе всерьез восприняли угрозы авторитарного колхозника», - подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Как отметил эксперт, таким образом, Лукашенко хочет обменять несуществующие угрозы на реальные деньги от россии.
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