Белорусский политолог Валерий Карбалевич заявил, что целью всех действий Лукашенко на белорусско-украинской границы является нейтрализация возможности реального участия в войне.

Об этом сообщает на канале «Утро Февраля».

Как отмечает эксперт, вопрос об участии Вооруженных сил Беларуси в российско-украинской войне обсуждается ровно с момента начала войны, с 24 февраля. За это время, по сути, подчеркивает он, мало что поменялось: какая-то суета на белорусско-украинской границе, бесконечные учения, приведения в состояние боевой готовности, мобилизация призывников и территориальной обороны, воинственная риторика Лукашенко – этим все ограничивается.

«Я думаю, что этой воинственной риторикой и этими милитаристскими играми на границе Лукашенко пытается компенсировать или нейтрализовать возможность реального участия Белорусских вооруженных сил в войне. То есть, это какая-то компенсация, это замена реальной войны», - рассуждает Валерий Карбалевич.

Также он отмечает, что такие милитаристские действия Лукашенко на границе выполняют несколько функций. Во-первых, объясняет политолог, это оттягивает часть Вооруженных сил Украины с Донбасса, во-вторых, так Лукашенко показывает путину свою поддержку, но отмечает, что большего от него требовать не надо.

По словам эксперта, есть еще один важный аспект, на который обращают не так много внимания, - это белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины. Как рассказывает Валерий Карбалевич, полк Калиновского уже заявлял о желании после победы Украины освободить Беларусь от Лукашенко.

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