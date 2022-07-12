Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, как правительство намерено решить проблемы отопительного сезона и к чему придется привыкнуть украинцам.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В правительстве придумали способ, как сэкономить на отоплении во время следующего сезона. Украинцам придется затянуть пояса», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил в Фейсбуке, что тарифы на тепло для граждан не изменятся и будут стабильными, но появятся ограничения, к которым нужно привыкнуть.

«Первое – больше никаких открытых окон зимой и обогрева улицы. Второе – по образцу европейских стран в дома украинцев будут подавать тепло в пределах 18-20 градусов. Самая низкая отметка будет на 16 градусах внутри квартиры», – рассказывает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, премьер-министр Украины Денис Шмигаль также предупредил, что в отдельных населенных пунктах оккупанты повредили инфраструктуры и отремонтировать централизованные поставки тепла до конца года не удастся. Она отмечает, что речь идет о сотнях разбитых и утраченных котельных, которые снабжали теплом небольшие города.

«Чтобы поддержать украинцев в холодное время, правительство обеспечит общины быстрыми модульными котельными, они будут работать на разных видах топлива и их можно разворачивать в течение недели. Премьер подчеркнул, что даже на самый плохой случай все процедуры прописаны и согласованы с органами местного самоуправления», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Тимощук заявила, что украинство – это состояние и чувственность.

Также Politeka писала о том, что Кочетков назвал Украину передним краем, обороной цивилизованного мира против мрака.