Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Запад дает очень много. Ленд-лиз еще даже не начался, то есть вооружение по ленд-лизу до Украины еще не дошло, но кроме имеющейся военной помощи Украина постоянно получает гуманитарную и финансовую помощь», - отметил Алексей Толкачев.

По словам эксперта, не стоит недооценивать поддержку Запада, потому что они оказывают стабилизационную помощь для нашего бюджета, без которой украинская экономика бы «треснула» еще на первый месяц после полномасштабного вторжения.

«Также не нужно забывать о разведданных: у нас нет своей космической разведки и нет своих спутников: всю информацию об оперативных передвижениях наших врагов мы получаем от зарубежных партнеров», - подчеркнул Алексей Толкачев.

Как отметил футуролог, западные лидеры не устают от помощи Украины – усталость может только затронуть западное общество, потому что война в Украине также повлияла на их жизнь: цены на энергоресурсы выросли, а также постоянный поток беженцев.

Как сообщала Politeka, Зеленский и представители ВСУ уточнили слова о деоккупации юга.

Также Politeka сообщала, что Максим Жорин рассказал, когда Украина может вернуться к переговорам.











