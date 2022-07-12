Об этом он рассказал в программе «Культ личность».

«Веймарский синдром, который был в россии все время в 90-х годов, очень сильно расцвел при путине. путин на нем активно спекулировал, все это победобесие, которое он развивал и так далее – это все была основа его власти», - объясняет Илья Пономарев.

Он подчеркивает, что главная скрепа путина – не православие, а именно ностальгия по великому прошлому, которое ушло и никогда не вернется, но которое ему очень сильно хочется вернуть силой оружия. На этом, констатирует политик, путин и сыграл, хотя реализация этих идей, в частности, война против Украины, практически для всех элитных кругов россии стала неожиданностью.

«Было буквально несколько человек, которые путина накручивали, но даже они, я уверен, не думали, что так оно произойдет. Понятно, что Шойгу и Патрушев в этом смысле относились к ястребам. То есть Шойгу говорил: «владимир владимирович, наша армия готова выполнить любой приказ, смотрите, как мы ее развили за последние годы». Патрушев говорил: «Эти украинцы, там все гнилое, мы контролируем ситуацию, сделаем, что скажете». Но при этом никто не думал, что придется проверить», - рассуждает Илья Пономарев.

По его словам, после начала российско-украинской войны Шойгу и Патрушев попали в очень трудное положение, влияние людей с частной армией резко выросло, поскольку обычные войска не в состоянии выполнить эти задачи, а среди силовиков и вовсе начались чистки.

Как сообщала Politeka, Тимощук заявила, что украинство – это состояние и это чувственность.

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