Оппозиционный российский политик, живущий в Украине Илья Пономарев рассказал, что новые американские РСЗО «HIMARS» наносят оккупантам колоссальные потери и могут создать перелом в ходе боевых действий.

Об этом пишет сайт «Утро февраля».

«Они могут передвигаться с места на место. Выстрелил на одном месте, переехал на десять километров – выстрелил еще. Это свидетельство того, что появляются предпосылки для перелома в ходе боевых действий», - отметил Илья Пономарёв.

По словам эксперта, в последнее время украинские военные начали десятками уничтожать военные склады оккупантов – это результат работы современных американских РСЗО «HIMARS». По его словам, как только в Украине этих РСЗО будет хотя бы 40 единиц, то российский тыл будет постоянно под угрозой, что очень сильно осложнит наступление для оккупантов.

«Будет увеличиваться сложность коммуникаций, по которым нужно будет ежедневно доставлять продукты российским войскам, которые воюют», - подчеркнул Илья Пономарёв.

Как отметил политик, растянутые логистические коммуникации – очень уязвимая цель не только для «HIMARS», но и для артиллерийских установок.

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