Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Экономика полностью подчинена каким-то бредовым непонятным политическим идеям, поэтому трудно сказать, как она будет восстанавливаться», - отметил Степан Демура.
По словам эксперта, восстановление российской экономики от санкций – это очень сложный вопрос, потому что в россии экономика завязана не на внутреннем улучшении жизни граждан, а на воплощение безумных инициатив путина, как, например, война с Украиной.
«Если сравнить европейскую и российскую экономики, то россия – это ПТУшник (по сравнению с европейськой, - Ред.)», - подчеркнул Степан Демура.
Как отметил политолог, если власть в россии сменится, то тогда экономика российской федерации может через какое-то время начать восстанавливаться.
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«Судя по всему, сейчас (россия, - Ред.) вваливается в мощнейшую депрессию в экономике», - подчеркнул Степан Демура.
Как сообщала Politeka, Зеленский и представители ВСУ уточнили слова о деоккупации юга.
Также Politeka сообщала, что Максим Жорин рассказал, когда Украина может вернуться к переговорам.