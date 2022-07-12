Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал, что российская экономика работает для реализации безумных идей путина.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Экономика полностью подчинена каким-то бредовым непонятным политическим идеям, поэтому трудно сказать, как она будет восстанавливаться», - отметил Степан Демура.

По словам эксперта, восстановление российской экономики от санкций – это очень сложный вопрос, потому что в россии экономика завязана не на внутреннем улучшении жизни граждан, а на воплощение безумных инициатив путина, как, например, война с Украиной.

«Если сравнить европейскую и российскую экономики, то россия – это ПТУшник (по сравнению с европейськой, - Ред.)», - подчеркнул Степан Демура.

Как отметил политолог, если власть в россии сменится, то тогда экономика российской федерации может через какое-то время начать восстанавливаться.

«Судя по всему, сейчас (россия, - Ред.) вваливается в мощнейшую депрессию в экономике», - подчеркнул Степан Демура.

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