Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, во сколько лет украинцы могут выйти на пенсию и сколько лет страхового стажа им для этого нужно.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Многие украинцы, которые в этом году достигли пенсионного возраста, не смогут выйти на долгожданный отдых», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, для выхода на пенсию нужно одновременно выполнить 2 условия: достичь пенсионного возраста и накопить необходимый страховой стаж. В этом году, сообщает журналистка, выход на пенсию предполагает наличие не менее 29 лет страхового стажа.

«Дело в том, что страховым стажем считается тот период работы, во время которого за работника платились налоги и главное – единственный социальный взнос, за который производятся пенсионные выплаты. То есть, если вы будете работать определенное время неофициально, в этот период никто не будет платить ЕСВ, а значит, что годы можно вычеркнуть из страхового стажа», – объясняет Екатерина Котенкова.

По ее словам, если для выхода на пенсию в этом году вам не хватило 1 года страхового стажа, то в следующем году на пенсию тоже выйти не удастся, потому что в 2023 году нужно будет уже 30 лет страхового стажа. Журналистка отмечает, что в таком случае эксперты советуют выйти на пенсию в 2025 году, то есть в возрасте 63 лет, если у вас будет накоплено хотя бы 22 года страхового стажа. Иначе, констатирует Екатерина Котенкова, придется выходить на пенсию в 65 лет, когда достаточно 15 лет страхового стажа.

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