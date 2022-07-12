Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Многие украинцы, которые в этом году достигли пенсионного возраста, не смогут выйти на долгожданный отдых», - отмечает Екатерина Котенкова.
Как она объясняет, для выхода на пенсию нужно одновременно выполнить 2 условия: достичь пенсионного возраста и накопить необходимый страховой стаж. В этом году, сообщает журналистка, выход на пенсию предполагает наличие не менее 29 лет страхового стажа.
«Дело в том, что страховым стажем считается тот период работы, во время которого за работника платились налоги и главное – единственный социальный взнос, за который производятся пенсионные выплаты. То есть, если вы будете работать определенное время неофициально, в этот период никто не будет платить ЕСВ, а значит, что годы можно вычеркнуть из страхового стажа», – объясняет Екатерина Котенкова.
По ее словам, если для выхода на пенсию в этом году вам не хватило 1 года страхового стажа, то в следующем году на пенсию тоже выйти не удастся, потому что в 2023 году нужно будет уже 30 лет страхового стажа. Журналистка отмечает, что в таком случае эксперты советуют выйти на пенсию в 2025 году, то есть в возрасте 63 лет, если у вас будет накоплено хотя бы 22 года страхового стажа. Иначе, констатирует Екатерина Котенкова, придется выходить на пенсию в 65 лет, когда достаточно 15 лет страхового стажа.
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