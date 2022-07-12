Об этом она рассказала в программе «Садок вишневый» с Александром Новохатским.

«Украинство – это состояние и это чувственность. Сейчас очень многие это наблюдают и на самом деле сами проживают эти чувства. Они настолько широкие и глубокие, что их наверняка не замечает какое-то количество людей, совершенно абстрагировавшихся, не желающих ничего замечать, закрывшихся в своей раковине и создающих ситуацию, в которых вроде бы ничего не видит. Но в большинстве своем украинство действительно сейчас пробудилось», - отмечает Александр Тимощук.

Как она объясняет, война всколыхнула и раскрыла набор чувств, которыми украинцы обладают с самого начала, но пришло время таких состояний, когда на переживание всей глубины чувств не хватает эмоциональных сил. Когда мы это скидываем, говорит гостья программа, приходит покой, в котором есть готовность жить, человек фокусируется на себе и у него включается чувственность к другим.

«Это знак бесконечности, потому что, чем глубже мы идем внутрь в себя, в свою сущность, в свою душу, заглядываем в свои правды и добродетели, тем более, шире и масштабнее эти чувства разворачиваются наружу и человек начинает воспринимать этот мир уже совсем по-другом, действительно, на чувственном состоянии», - объясняет Александра Тимощук.

Из-за войны и колебания эмоций, отмечает психотерапевт, человек вынужден сейчас проживать до конца крайние эмоции, что не всегда легко. А после этого, подчеркивает она, разворачивается состояние, проносящее на руках всю нашу сущность и украинскую душу.

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