Политолог Игорь Рейтерович рассказал, почему Джонсону пришлось уйти в отставку и продолжит ли Великобритания оказывать Украине такую ​​же помощь с другим премьером.

Об этом он рассказал в программе «Личность» с Сергеем Дойко.

По мнению гостя программы, отставка Джонсона является примером того, как работает британская демократия, как граждане относятся к политикам и политики – к гражданам. В то же время, в вопросе поддержки и помощи Украине, убежден он, ничего не изменится.

«Ничего страшного не произошло. А то, что они там на россии допивают остатки какого-нибудь шампанского, это попытка сделать хорошую мину при очень плохой игре. Потому что сегодня в Великобритании существует межпартийное и межведомственное единство относительно того, как нужно относиться, во-первых, к российской федерации как к стране агрессора, во-вторых, как нужно помогать Украине», - объясняет Игорь Рейтерович.

Как отмечает политолог, от фамилии преемника Джонсона зависят определенные нюансы, например скорость получения помощи, но кардинально это не изменит позицию и действия Великобритании. В целом же, рассуждает он, Джонсон пострадал из-за того, что жизнь британцев ухудшается, как и других европейцев, но в этом виноваты не политики, а война, которую россия начала против Украины. Поэтому эксперт считает, что россияне зря радуются отставке британского премьера.

«Они даже в этом подражают тем же нацистам, которые в бункере пили шампанское, потому что умер Рузвельт и думали, что это кардинально изменит ситуацию на поле боя. А это привело к тому, что Трумэн оказался в определенной степени еще большим ястребом с точки зрения окончания войны как раз с нацистской Германией», - констатирует Игорь Рейтерович.

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