Политолог Тарас Загородний объяснил, что захват железных дорог – это тактика россии, ведь они при наступлении используют устаревшую технику и несут большие потери, поэтому им нужно постоянно пополнять силы железнодорожными эшелонами.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«У них большая зависимость от железных дорог, если вы обратили внимание. Россиянам лучше всего удается сконцентрировать ресурсы на Донбассе, потому что там урбанизированная территория и очень развито железнодорожное сообщение», - отметил Тарас Загородний.

По словам эксперта, из-за того, что россия пользуется устаревшей техникой, им постоянно нужно пополнять ресурсы: без железнодорожных эшелонов с военной техникой они никак не могут воевать.

«Поэтому они стараются в первую очередь захватить железные дороги, чтобы потом подвозить вооружение, но (украинские военные, - Ред.) бьют и по железным узлам, чтобы не дать возможности подвозить боеприпасы», - подчеркнул Тарас Загородний.

Как отметил политолог, тактика российских военных при наступлении заключается в захвате железной дороги и выстраивании через неё логистический путей, чтобы обеспечивать наступление помощью, которую подвозят эшелонами.

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