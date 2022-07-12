Об этом он рассказал в своём блоге.
«У них большая зависимость от железных дорог, если вы обратили внимание. Россиянам лучше всего удается сконцентрировать ресурсы на Донбассе, потому что там урбанизированная территория и очень развито железнодорожное сообщение», - отметил Тарас Загородний.
По словам эксперта, из-за того, что россия пользуется устаревшей техникой, им постоянно нужно пополнять ресурсы: без железнодорожных эшелонов с военной техникой они никак не могут воевать.
«Поэтому они стараются в первую очередь захватить железные дороги, чтобы потом подвозить вооружение, но (украинские военные, - Ред.) бьют и по железным узлам, чтобы не дать возможности подвозить боеприпасы», - подчеркнул Тарас Загородний.
Как отметил политолог, тактика российских военных при наступлении заключается в захвате железной дороги и выстраивании через неё логистический путей, чтобы обеспечивать наступление помощью, которую подвозят эшелонами.
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