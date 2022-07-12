Об этом он рассказал на канале My.ua.
По словам эксперта, сейчас Украина вынужденно превращается в цивилизационный фронтир, о чем и говорили ранее философы, футурологи и другие.
«То есть передний край, оборона цивилизованного мира против мрака, орков Мордора фактически. Он же никуда не денется, пока они там между собой не начнут разбираться, гражданская война и все прочее по россии. Пока это все не произойдет, что они вынуждены будут заниматься в первую очередь собой внутри себя, они будут посягать на всех окружающих и в первую очередь на Украину», - подчеркивает Александр Кочетков.
Следовательно, констатирует он, Украина должна быть мощной, а украинцам придется жить в условиях постоянной военной угрозы, вторжения или провокаций. В пример политтехнолог приводит Израиль, но и отмечает, что в нашем случае проблема гораздо более масштабная. В частности, объясняет он, Украина имеет более мощного врага, чем Израиль, а кустарные ракеты ХАМАСа не сравнимы с российскими «Калибрами», «Искандерами» или «Кинжалами».
Politeka сообщала, что Постернак рассказал, что план по восстановлению Украины уже в процессе разработки.
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Также Politeka писала о том, что Кочетков прокомментировал угрозы россии о ядерном оружии.