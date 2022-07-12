Политтехнолог Александр Кочетков объяснил, что Украине придется защищать цивилизованный мир от россии, пока там не произойдут перемены.

Об этом он рассказал на канале My.ua.

По словам эксперта, сейчас Украина вынужденно превращается в цивилизационный фронтир, о чем и говорили ранее философы, футурологи и другие.

«То есть передний край, оборона цивилизованного мира против мрака, орков Мордора фактически. Он же никуда не денется, пока они там между собой не начнут разбираться, гражданская война и все прочее по россии. Пока это все не произойдет, что они вынуждены будут заниматься в первую очередь собой внутри себя, они будут посягать на всех окружающих и в первую очередь на Украину», - подчеркивает Александр Кочетков.

Следовательно, констатирует он, Украина должна быть мощной, а украинцам придется жить в условиях постоянной военной угрозы, вторжения или провокаций. В пример политтехнолог приводит Израиль, но и отмечает, что в нашем случае проблема гораздо более масштабная. В частности, объясняет он, Украина имеет более мощного врага, чем Израиль, а кустарные ракеты ХАМАСа не сравнимы с российскими «Калибрами», «Искандерами» или «Кинжалами».

Politeka сообщала, что Постернак рассказал, что план по восстановлению Украины уже в процессе разработки.

Также Politeka писала о том, что Кочетков прокомментировал угрозы россии о ядерном оружии.





