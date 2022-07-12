Врач-анестезиолог-реаниматолог Ольга «Грац» Супан рассказала, как после начала полномасштабной российско-украинской войны вернулась в Украину и присоединилась к ПДМШ.

Об этом она рассказала в блоге Геннадия Друзенко.

Как рассказывает врач, она не могла спокойно оставаться в Австрии после нападения российских войск на Украину 24 февраля. Поэтому, говорит Ольга Супан, уже 25 февраля она звонила в украинское посольство в Вене и предлагала свою помощь, затем в Минобороны, в Медицинский департамент, но там было постоянно занято.

«Потом я связывалась с Красным Крестом в Австрии, с «Врачами без границ», но это такие организации, которые не засылают медиков в страны, где происходят боевые действия. А потом я узнала, что мой однокурсник, который сейчас, к сожалению, умер, работает в ПДМШ. Я ему позвонила и он сразу мне сказал: «Да, берем, приезжай», - рассказывает Ольга Супан.

Как отмечает реаниматолог, в своей австрийской больнице она сразу предупредила всех, кто ищет возможности поехать помогать в Украину. Так же, говорит она, все отнеслись к ней с пониманием, хотя ужаснулись, она получила отпуск на 6 недель за свой счет. Сейчас, добавляет Ольга Супан, ее постоянно поддерживают, пишут и звонят, спрашивают, как дела.

Постернак рассказал, Постернак рассказал, что план по восстановлению Украины уже в процессе разработки.

Также Politeka писала о том, что Гуриев рассказал, какой тип диктатуры представляет путин.





