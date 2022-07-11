Практически с 24 февраля в россии начали массово ограничивать свободу слова и вводить цензуру.

Об этом рассказало российское оппозиционное СМИ «Утро февраля».

«Только в начале марта были заблокированы сайты BBC, «Радио Свобода» и Deutche Welle, Twitter и магазины приложений Apple Store и Google Pay», - сказано в публикации.

На сайте отмечено, с 24 февраля из-за жесткой цензуры, которую ввело правительство россии, начали массово закрывать независимые издания: был введен закон, который предусматривает наказание за несоблюдение цензуры.

«Кроме административной ответственности, закон предполагает и уголовную с наказанием до 15 лет колонии», - подчеркнуто в публикации.

Затем было введено закон, который даёт возможность закрывать СМИ без судебного разбирательства, но с правом на одну ошибку для редакции. Таким образом, россия постепенно превращается в Советский Союз, ведь одно из главных отличий тоталитарных государств – это отсутствие свободы слова и тотальная цензура.

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