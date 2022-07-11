Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

Как рассказывает профессор, в 2014 году стало понятно, что в россии изменился режим, путина можно описать как диктатора, но он работает не так, как Мадуро, Ассад, Ким Чен Ын. Такой тип диктатора он называет информационным автократом, также приводит предложенный коллегой термин «spin dictators» или «диктаторы имиджа», «диктаторы обмана», как это будет лучше перевести.

«Спин — это манипуляция информацией. Даже в демократиях есть люди, которые полагаются на этот метод, а у нас обман и страх — главные орудия автократа. Сталин прямо угрожал населению, что будет террор, а в конституции СССР была статья про одну партию. В российской же конституции цензура, например, запрещена. То есть СССР нисколько не скрывал, что это не демократия, а современные диктатуры притворяются демократиями, но таковыми не являются», - объясняет Сергей Гуриев.

По его мнению, это свидетельствует о конце истории: если фашизм и коммунизм 20 века можно назвать глобальными идеологиями, то спин-диктаторов 21 века, которые выдают себя за демократию, даже отдельной идеологии не требуют. Существование такой диктатуры, рассуждает профессор, говорит том, что нужно уметь притворяться, чтобы наслаждаться теми благами, которые дает цивилизация.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что война идет в головах в первую очередь.

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