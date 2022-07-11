Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что план по восстановлению Украины уже в процессе разработки, а его примерный бюджет – 750 миллиардов долларов.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«У нас много примеров: план Маршала 1945 года, который действительно был попыткой уменьшить влияние Советского Союза на Европу и спасти Европейский континент от разрухи», - сказал Олег Постернак.

По словам эксперта, этот план работал в качестве кредита, который постепенно возвращался странам, нуждающимся в помощи после Второй мировой войны.

«Что касается нашего плана восстановления Украины на 750 миллиардов – это амбиция, но в этот проект нафаршировали многие вещи, которые не способны реализовать», - подчеркнул Олег Постернак.

Как отметил эксперт, программа минимум проекта по восстановлению Украины – это иметь результаты, которые пожелает само украинское правительство.

«750 – это просто рамочная цифра, но мы должны понять, какую экономику мы будем строить. Война аннулировала все наши экономические программы и задала вопрос – что мы будем строить в 21 веке?», - подчеркнул Олег Постернак.

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