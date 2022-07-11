Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Я категорически не согласен с тем, что те люди, которые сейчас работают, получив халяву вдруг перестанут работать и пойдут бухать. У нас частично был социальный эксперимент во время карантина», - отметил Алексей Толкачев.

По словам эксперта, во время жестких локдаунов, когда все должны были сидеть дома, люди, которые от этого устали, начинали ходить на работу просто ради личного развития.

«Человек – социальное существо, поэтому во время карантина работа была одной из форм самореализации. Я считаю, что у людей, у которых появится безусловный базовый доход, будет гораздо больше свободы. Без выплаты безусловного базового дохода вообще нельзя говорить о свободе человека», - подчеркнул Алексей Толкачев.

Как отметил футуролог, безусловный базовый доход для каждого человека не приведет к массовой деградации общества, а наоборот даст только больше свободного времени людям для самореализации, поэтому утверждение, что человек, который что-то получает, не прилагая усилий, просто эти средства будет прогуливать – неправильное.

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