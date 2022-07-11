На телефон «Горячей линии» Государственной экологической инспекции Полесского округа обратился житель с. Тишица, которой сообщил, что на реке Случь неподалеку от сел Тишица, Витковичи, Княжевка и города Березно Ровенской области наблюдается замор водных биоресурсов.
Специалистами ДЭИ Полесского округа совместно с работниками Рыбоохранительного патруля осуществлен выезд в указанное место и проведено обследование берегов реки Случ, во время которого обнаружена гибель водных биоресурсов в общей сложности 43670 экземпляров рыбы, среди которых:
- плотва– 24200 экземпляров;
- верховодка – 7700 экземпляров;
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
17-летняя дочь Моники Беллуччи в прозрачном платье и с корсетом не оставила шансов мужчинам: "Королева"
Тела супружеской пары нашли возле подъезда: кадры трагедии на Днепропетровщине
Мать приняла сторону россии: маленькая Алиса рассказала, как эвакуировалась из Мариуполя
Автобус с призывниками попал в масштабную аварию с бензовозом и фурой в россии: что известно о жертвах
- окунь – 4400 экземпляров;
- красноперка – 6600 экземпляров;
- судак – 330 экземпляров;
- лещ – 440 экземпляров.
Специалистами Отдела инструментально – лабораторного контроля отобраны пробы поверхностной воды в реке Случ для дальнейшего лабораторного исследования измерений показателей состава и свойств проб воды, изменения которых могли повлечь гибель водных биоресурсов.
Материалы по данному факту готовятся для передачи в Главное управление национальной полиции в Ровенской области для возбуждения уголовного производства по ст. 242 УК.
Кроме того, Инспекция соответствующим письмом обязала Березновское территориальное общество Ровенского района, Ровенской области принять неотложные меры реагирования по уборке погибших водных биоресурсов из реки в определенное и согласованное с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Ровенской области место утилизации.