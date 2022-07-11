В результате гибели рыбы на реке Случ Ровенской области специалистами ДЭИ рассчитаны убытки, причиненные рыбному хозяйству, на общую сумму почти 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

На телефон «Горячей линии» Государственной экологической инспекции Полесского округа обратился житель с. Тишица, которой сообщил, что на реке Случь неподалеку от сел Тишица, Витковичи, Княжевка и города Березно Ровенской области наблюдается замор водных биоресурсов.

Специалистами ДЭИ Полесского округа совместно с работниками Рыбоохранительного патруля осуществлен выезд в указанное место и проведено обследование берегов реки Случ, во время которого обнаружена гибель водных биоресурсов в общей сложности 43670 экземпляров рыбы, среди которых:

- плотва– 24200 экземпляров;

- верховодка – 7700 экземпляров;

- окунь – 4400 экземпляров;

- красноперка – 6600 экземпляров;

- судак – 330 экземпляров;

- лещ – 440 экземпляров.

Специалистами Отдела инструментально – лабораторного контроля отобраны пробы поверхностной воды в реке Случ для дальнейшего лабораторного исследования измерений показателей состава и свойств проб воды, изменения которых могли повлечь гибель водных биоресурсов.

Материалы по данному факту готовятся для передачи в Главное управление национальной полиции в Ровенской области для возбуждения уголовного производства по ст. 242 УК.

Кроме того, Инспекция соответствующим письмом обязала Березновское территориальное общество Ровенского района, Ровенской области принять неотложные меры реагирования по уборке погибших водных биоресурсов из реки в определенное и согласованное с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Ровенской области место утилизации.