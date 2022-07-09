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Речь идет о компании «Веолия», известной также как «Альтфатер», которая будет входить во французско-германский концерн «ВЕОЛИЯ УМВЕЛЬТСЕРВИС ГМБХ» с активами, стоимость которых превышает 63 млрд дол.
Компания позиционирует себя как мировой лидер, предоставляющий широкий спектр решений, связанных с управлением отходами, водой и энергетикой. В Украине договоры на обслуживание с «Веолией» подписаны мэрами Киева, Хмельницкого, Тернополя, Черновцов.
При этом после аннексии Крыма, несмотря на жесткие экономические санкции, введенные ведущими европейскими государствами, «Альтфатер-Крым» фактически признала оккупантов и перерегистрировалась в российских базах, по тому же адресу на улице Блюхера, на той же базе, что и легальное украинское предприятие. .
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"Учредителями" выступили Азанова Яна Геннадиевна и ООО "Меридиан Ферро", дислоцированные в Москве, там же, где и дочернее предприятие корпорации Veolia в РФ "Веолия Восток". При этом "Веолия Восток" является так называемой "прокладкой" для дочерней фирмы ООО "Нева Энергия", заработавшей на государственном подряде в Санкт-Петербурге 624,5 миллиона рублей, проведя 687 тендеров.
Во время российско-украинской войны, позиция компании осталась подло неизменной: на третьем месяце геноцида украинского народа, «Веолия» сделала циничное заявление, продолжающее работать в РФ, которое ряд стран признал страной-террористом в штатном режиме.
Однако ни мощная поддержка аннексии Крыма, ни продолжение работы в РФ, которая пятый месяц ведет кровавую войну, не стали основанием для пересмотра и расторжения таких договоров. Более того, 23 июня этого года, когда Киев ароматизировал свалками мусора, а каждый житель скрывался от вражеских ракет, компания даже получила почетную грамоту от Виталия Кичка.
Поэтому сейчас возникает вопрос к Виталию Кличко (Киев), А.С. Симчишина (Хмельницк), С.В. Надала (Тернополь), Р.В. Кличука (Черновцы) это такая невнимательность к контрагентам или спланированная акция: спонсировать средствами налогоплательщиков диверсантов, которые оказывают мощную поддержку аннексии Крыма и оплачивают производство танков, которые ездят по нашим улицам и играя переезжают наших граждан.