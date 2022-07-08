Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что украинцы будут получать пенсию даже без необходимого стажа и объяснила, как будут рассчитываться эти выплаты.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, требования к пенсионному возрасту были уравнены для мужчин и женщин, поэтому количество страхового стажа будет повышаться ежегодно до 2028 года, когда необходимо будет 35 лет стажа для выхода на пенсию.

«Это означает, что с каждым годом украинцам будет гораздо труднее выйти на пенсию. Но если не будет нужного стажа, граждане могут получить выплаты», – говорит Екатерина Котенкова.

Сейчас, рассказывает она, для выхода на заслуженный отдых большую роль играет именно то, сколько вообще за свою жизнь человек исправно платил налоги и отработал официально. В этом году, отмечает журналистка, украинцы, которым исполнится 60 лет, могут оформить пенсию при наличии не менее 29 лет стажа, если же его нет – либо работать дальше, либо дождаться 63 лет и снова попытаться оформить пенсию.

«Если и в 63 года не будет нужного количества стажа, тогда следует ждать, когда исполнится 65. Именно в таком возрасте украинцы смогут получать социальную пенсию, если вообще не работали ни одного года официально, тогда нужно будет иметь не менее 15 лет стажа. Если меньше – тогда назначается государственная помощь тем, кто не имеет права на пенсию», - объясняет Екатерина Котенкова.

Она также сообщает, что пенсионеры, не имеющие даже 15 лет стажа, будут получать 1934 гривны.

«Выплачивается пособие по размеру, сравнимому с минимальной пенсией в Украине. Но у меня возникает вопрос: есть ли тогда вообще какой-то смысл работать больше, если, например, есть человек, работавший 5 лет официально, а есть - который 15. Настолько просто все несправедливо», - комментирует Екатерина Котенкова.

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