Соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко рассказал, что они получили скорые Humvee от основателя одной из крупнейших логистических кампаний в мире.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Вы видите за мной мечту любого медика, вывозящего раненых с передка. Это медицинская Humvee 2022 года выпуска, совершенно свежая, на ней стоит отметка, что она была собрана в феврале, как раз в месяце, в котором началась война», - отмечает Геннадий Друзенко.

Далее он показан, как машина устроена внутри: в кабине сиденья для водителя и бойца, между ними - медик, есть проход в салон, оборудованный стационарным кислородом, дефибриллятором и напряжением для любого медицинского оборудования, на потолке есть крючки для капельниц. К тому же, напоминает Геннадий Друзенко, машина может ездить не только по бездорожью, но и по реке, можно стрелять по шинам, но они будут ехать.

«Вы видите только толику из того, чем внутри нафаршировано это чудо техники, которое спасает жизнь американских солдат, а вскоре будет спасать жизнь украинских защитников и гражданских жертв российской агрессии. Кроме невероятной технологичности этих машин, стоимость которых более 400 тысяч долларов каждая, это еще и большой символ: когда россиянам закрывают экспорт к высоким технологиям, к западным изделиям, Украине, в частности, Первому добровольческому мобильному госпиталю, американцы дарят», - рассказывает Геннадий Друзенко.

Попутно он рассказывает о самом доноре, который и подарил им эти скорые. Как говорит Геннадий Друзенко, это основатель одной из самых больших логистических кампаний в мире, но он не захотел за свою помощь никакого пиара. К тому же, отмечает он, донор сам вышел с ними на связь после того, как услышал его интервью по одному из американских каналов, и предложил помощь.

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