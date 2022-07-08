Российская агрессия провоцирует появление продовольственного кризиса в мире, ведь российские войска не дают суднам с зерном покинуть украинские порты.

Об этом пишеь сайт «Утро февраля».

«Украина до недавних пор была основным поставщиком зерна для Всемирной продовольственной программы ООН, от которой зависит выживание примерно 125 миллионов беднейших жителей более чем в 80 странах мира», - сказано на сайте.

В публикации отмечено, что россия контролирует мировой рынок пшеницы тем, что сама распоряжается огромными количествами украинского зерна, что присвоила себе варварским способом, вывезя из временно оккупированных территорий.

«Сейчас более 20 млн тонн зерна из Украины не может добраться до мест назначения из заблокированных россией портов», - отмечено в публикации.

На сайте сказано, на момент апреля 2022 года экспорт пшеницы из Украины упал на 32%.

Как сообщала Politeka, Андрей Сидельников заявил, что бешенные деньги дали возможность власти россии просто покупать людей.

Также Politeka публиковала слова Андрея Вигиринского: Великобритания – это страна с четко определенными стратегическими интересами.