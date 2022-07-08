За нарушение требований природоохранного законодательства инспекторами рассчитаны убытки на сумму более 599 млн гривен. Кроме того, в течение недели в государственный бюджет нарушители уплатили ущерб в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 255 тыс. гривен.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Среди наиболее резонансных случаев зафиксированных инспекторами есть засорение земельных участков в Запорожье неустановленными лицами. Так, правонарушители образовали несанкционированную и неконтролируемую свалку отходов разного морфологического состава на открытом грунте (коммунальные и строительные отходы (обломки бетона и асфальта, бой кирпича, остатки других строительных материалов), отходы после обслуживания автотранспорта (шины, отходы полиэтилена и пластмасс) производственных отходов неизвестного происхождения и угольного шлака, промащенное ветошь, отходы древесины, ветки и т.д.).

Общая площадь засоренной территории составляет: 12 604 м2. Инспекцией Южного округа произведен расчет убытков на сумму 598,7 млн ​​гривен.

Специалистами ГЭИ направлено сообщение в ГУНП в Запорожской области о совершении уголовного преступления.

Сегодня Госэкоинспекция фиксирует масштабные преступления российских войск в Украине, и очень досадно, что кроме случаев, вызванных военной агрессией, государственные инспекторы выявляют еще и нарушения природоохранного законодательства нашими гражданами, которые продолжают безответственно относиться к природным ресурсам и достояниям. Давайте сознательны, мы не оккупанты и не мародеры своей земли!