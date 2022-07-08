Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?».

«Борис Джонсон до октября будет оставаться исполняющим обязанности премьер-министра, затем будет избран новый глава консервативной партии, который вероятней всего и займет должность премьер-министра Великобритании», - отметил Андрей Вигиринский.

По словам юриста, в Украине не правильно воспринимается отношения других государств к нам, потому что украинцы это судят, исходя из личных отношений политического лидера этого государства с нашей страной.

«Великобритания – это страна с четко определенными стратегическими интересами и с продолжительной историей, от чего они не отступают», - подчеркнул Андрей Вигиринский.

Как отметил эксперт, у Британии есть четкая стратегия внешней политики, в которой они для себя определяют сферу влияния, которую они хотели бы усилить. По его словам, отставка Джонсона не повлияет на поддержку Украины, потому что это заложено во внешней стратегии Британии.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев рассказал, как советские солдаты массово расстреливали польских пленных офицеров во время Второй мировой войны.

Также Politeka сообщала, что Максим Жорин рассказал, когда Украина может вернуться к переговорам.





