Российский оппозиционный политик Андрей Сидельников рассказал, есть ли в россии другой лидер вместо путина и восстанут ли россияне против путинского режима.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает политик, сейчас нового лидера в россии нет, но проблема в том, что его и не нужно искать.

«Зачем опять идти на те же самые грабли? Общество, насколько бы оно сейчас не было в анабиозе и из-за пропаганды не соображало, само сорганизуется, дайте свободу», - объясняет Андрей Сидельников.

По его мнению, как только начнут разбираться со всеми причастными к режиму путина, изменения пойдут быстро. Политик считает, что сначала восстание поднимет масса неимущих, а потом уже будет как буржуазная революция. Но все это, отмечает он, возможно только исключительно в жесточайших санкционных условиях.

«Нужно на какое-то количество времени просто запечатать россию, чтобы никто не въехал и не выехал. Перекрыть все: интернет, коммуникации – все полностью», - подчеркивает Андрей Сидельников.

По словам гостя программы, для россии главный враг - не только Украина, но и вся западная цивилизация. Попутно он вспоминает, как в 2014 году после аннексии Крыма каждый день были новости про Украину и только про нее.

«Потому что Украина выбрала цивилизованный путь на Запад, а путин, конечно, не может себе позволить такого. Он всю жизнь говорит, что развал Советского Союза – это большая геополитическая трагедия и ошибка. Так это благо было, тогда монстр развалился. Ну вот скоро относительно это и россию постигнет», - рассуждает Андрей Сидельников.

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