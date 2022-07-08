Российский оппозиционный политик Андрей Сидельников рассказал, что в свободных 90-ых россия начинала строить демократическое общество, но все остановилось с приходом к власти путина.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, 90-ые – это самое свободное время в россии, когда, хоть и со своими ошибками, на шаг за шагом строилось демократическое общество. Он подчеркивает, что нельзя в один момент просто проснуться в демократической стране, это работа и она проводилась в 90-ые при всем бедственном положении россии после развала СССР и в политическом плане, и в экономическом.

«Во всяком случае в 90-ые четким было видение света в конце тоннеля, потому что в советский период никакого света не было, как и нет сейчас с приходом путина 22 года», - подчеркивает Андрей Сидельников.

Ошибкой, по мнению политика, было считать, что ничего страшного, если у власти будет КГБшник. Как он рассказывает, изначально люди не думали, что все так обернется, а началось все с утонувшей подлодки «Курск», преследования Березовского, который смело и открыто об этом говорил, дальше разгром НТВ, Гусенский, а уже при деле Ходорковского стало полностью понятно, куда движется страна.

Гость программы утверждает, что демократический заряд 90-ых в россии пропал из-за денег.

«путину, надо сказать, фартило экономически в плане того, что цены на нефть взлетели не потому, что путин пришел к власти, исторически просто такой был период. И вот эти бешенные деньги дали возможность просто покупать людей и даже вербовать», - объясняет Андрей Сидельников.

В частности, рассказывает политик, люди не могли говорить открыто о своем мнении, они буквально были подсажены на кредиты, вырваться из этого не удавалось, а потом они и вовсе привыкли.

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