Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«У людей существует разрыв: «Я хочу работу для того, чтобы мне платили деньги». Но деньги платят не за наличие вас, как сотрудника, а за решение вопросов», - отметил Сергей Новиков.

По словам эксперта, люди, когда ищут работу, координируются в корне неправильными убеждениями. По мнению психолога, ментальная установка «я хочу денег» является неправильной, вам нужно исходить из соображений, как стать лучше и профессиональней, и тогда прибавка к доходу будет очевидно.

«Пускай у человека будет три диплома, но если ты увидишь, что он всё делает тяп-ляп, то что тебе те дипломы?», - подчеркнул Сергей Новиков.

Также психолог посоветовал не оставлять какие-то свои занятия, которые могут стать в будущем профессией, как только появляются единичные сомнения. По его словам, человек не может всё знать наперед, если ты чем-то готов заниматься бесплатно, то, скорее всего, это вам нравится, следовательно, даже когда вам будут за это платить, у вас будет мотивация развиваться в этом направлении.

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