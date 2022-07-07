В россии сильнее начали ощущать последствия от развязанной войны и введенных за это санкций.

Об этом пишет сайт «Утро февраля».

«Основное повышение пришлось на тарифы жилищно-коммунальных услуг, по которым ежегодно в это время проходит индексация», - отмечено в публикации.

На сайте сказано, что из-за санкционного давления многие отрасли в россии стали менее работоспособными, что привело к повышению уровню инфляции и подорожанию некоторых товаров. Также прогнозируется, что в скором времени существенно подорожают продукты питания.

«Проблему с импортом как готовых товаров, так и технологий правительство пытается решить за счет наращивания торговли с Китаем», - отмечено на сайте.

Но, как отмечено в публикации, такой способ вряд-ли станет гарантией сохранения цен на одном уровне в россии, ведь многие годы экономика россии ориентировалась именно на Запад, но сейчас по причине санкций эта коммуникация оборвана.

«Резкий скачок стоит ожидать уже этой осенью по мере усугубления ситуации с дефицитом сырья, материалов и технологий, ранее импортированных из западных стран», - сказано в публикации.

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