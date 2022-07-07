Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить деньги и продукты через ПриватБанк. В компании заявили, что независимо от организации, от способа помощи, выплаты осуществляют на любые карты без комиссии», - сообщает Екатерина Котенкова.

Она отмечает, что это помощь от ООН и Красного Креста и речь, в частности, о финансовой помощи и продуктах питания. Ее могут получить, рассказывает журналистка, внутренне перемещенные лица, люди, которые находятся или проживают на территориях, где ведутся активные боевые действия или которые сейчас контролирует рф, речь идет о гражданах со статусом, то есть лицах с инвалидностью, пенсионерах, одиноких матерях или отцов, многодетных или малообеспеченных семьях из числа внутренне перемещенных лиц.

«Судя по всему, получат (ред. – помощь) не только вынужденные переселенцы, но и семьи, которые оказались просто в затруднительном положении, которые проживают в городах или селах, где нет работающих магазинов или людям не за что купить еду. Также указывается, что продуктовые наборы собираются исключительно из продуктов украинского производства», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Итак, заключает журналистка, вскоре украинские семьи по всей стране начнут получать специальные продуктовые наборы, приобретенные Help Ukraine Center в рамках благотворительного сбора с ПриватБанк. Она добавляет, что в целом закупили продукты для 10 тысяч украинцев.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что из-за неправильной передачи показателей счетчиков украинцы будут переплачивать за газ.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о штрафах за продажу лекарства без рецепта.





