Политолог Борис Тизенгаузен рассказал о ситуации вокруг острова Змеиного и «жеста доброй воли» от российской армии.

Об этом он рассказал в авторской программе «Тизенгаузен говорит».

«Вооруженные силы Украины нанесли удар по острову Змеиный, и просто разнесли в хлам российскую военную базу, которая там находилась», - отметил Борис Тизенгаузен.

По словам эксперта, оставшиеся российские военные попрыгали в катера и спаслись бегством с украинского острова.

«Если выражаться языком российского генштаба – «совершили отрицательное наступление». Самое интересное, что россияне назвали это паническое бегство «жестом доброй воли, мол, они добровольно покинули Змеиный», - подчеркнул Борис Тизенгаузен.

По мнению политолога, россия очень сильно облажалась, назвав отступление со Змеиного «жестом доброй воли», потому что даже для россиян после этого стало понятно, что что-то тут не так, и с каких пор отступление из-за больших потерь это «жест доброй воли».

«Если россияне хотят реально сделать «жест доброй воли», то им следует просто собрать весь мусор, который они привезли в Украину, и просто пойти отсюда», - сказал Борис Тизенгаузен.

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