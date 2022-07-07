Об этом он рассказал в авторской программе «Тизенгаузен говорит».
«Вооруженные силы Украины нанесли удар по острову Змеиный, и просто разнесли в хлам российскую военную базу, которая там находилась», - отметил Борис Тизенгаузен.
По словам эксперта, оставшиеся российские военные попрыгали в катера и спаслись бегством с украинского острова.
«Если выражаться языком российского генштаба – «совершили отрицательное наступление». Самое интересное, что россияне назвали это паническое бегство «жестом доброй воли, мол, они добровольно покинули Змеиный», - подчеркнул Борис Тизенгаузен.
По мнению политолога, россия очень сильно облажалась, назвав отступление со Змеиного «жестом доброй воли», потому что даже для россиян после этого стало понятно, что что-то тут не так, и с каких пор отступление из-за больших потерь это «жест доброй воли».
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«Если россияне хотят реально сделать «жест доброй воли», то им следует просто собрать весь мусор, который они привезли в Украину, и просто пойти отсюда», - сказал Борис Тизенгаузен.
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