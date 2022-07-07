Военный спецподразделения «Хорт» Александр Кондратенко рассказал, что на данный момент нельзя оценить перспективу, когда война закончится.

Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив».

«Если взглянуть на информационную повестку российской федерации и как она менялась на протяжении 4 месяцев, то можно понять, что эта война только набирает обороты», - отметил Александр Кондратенко.

По словам военного, сейчас не видно предпосылок к разрешению этой войны, в том числе и дипломатическим путём. Как он отметил, даже представители Запада регулярно заявляют, что склоняются к разрешению этой войны именно военным путём, а также президент Украины Зеленский заявляет, что Украина отвоюет Крым, что тоже является маркером.

«Сейчас на Востоке «выкашивают» цвет нации, а именно патриотически настроенных людей, которые поехали туда не за деньгами. Они защищают не правительство или Конституцию, а свою землю», - подчеркнул Александр Кондратенко.

Как отметил военный, на данный момент невозможно оценить, сколько ещё продлиться война. По его мнению, учитывая тяжелую ситуацию на Востоке, война только сейчас переживает фазу очередной эскалации.

«путин проигрывает по всем фронтам, но для того, чтобы экономически задавить российскую федерацию, и все санкции подействовали, должен пройти определенный промежуток времени: это не 2-3 месяца и даже не полгода, а намного больше», - сказал Александр Кондратенко.

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