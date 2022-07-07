Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«С 1 мая украинцы должны платить за объем воды не только согласно показателям своих счетчиков в квартирах. Правительство приняло решение, что расход воды внутри дома тоже ложится на жильцов этого дома. Водоканалы вынуждены этот закон выполнять и люди, конечно, возмущены такими новыми платежками, которые уже начали поступать», - сообщает Екатерина Котенкова.
Она рассказывает, что закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» принят еще в 2017 году и его выполнение, как отмечают эксперты, является частью пути Украины в ЕС. Согласно ему, объясняет журналистка, жильцы должны платить не только за объем воды, потребленный в квартире, теперь дополнительно начисляется еще и разница между показателями квартирных счетчиков и общего дома.
«Тарифы будут те же, но суммы вырастут. Какие законы, такие же и замысловатые моменты, они все это маскируют», - подчеркивает Екатерина Котенкова.
В то же время она отмечает, что потери воды в трубах внутри дома могут быть достаточно существенными из-за того, что часто текут стояки, трубы в подвалах, а некоторые жильцы могут подавать ложные показатели.
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«В Тернополе, например, у сотен жителей многоэтажек сумма за воду выросла довольно существенно. В 50 домах города потери в подъездах составили половину от объема потребленной согласно счетчикам воды. Сумма уплаты увеличилась соответственно», – рассказывает Екатерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что из-за неправильной передачи показателей счетчиков украинцы будут переплачивать за газ.
Также Politeka писала о том, что Котенкова объяснила значимость экономического фронта.