Философ Михаил Эпштейн объяснил, что тактика выжженной земли, которую использует российская армия в Украине, запрещена международными нормами войны и противоречит самой ее прагматике.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

Как отмечает философ, россия ведет против Украины не просто захватническую и грабительскую войну, она также прибегает к шантажу ядерным оружием, угрожая, что может началом Третьей мировой войны.

«Здесь возникает, естественно, вопрос о том, существует ли такая философия, которая оправдывает гибель человечества, то, что можно назвать «онтоцидом», - подчеркивает Михаил Эпштейн.

Он отмечает что армия, отступая, иногда использует тактику выжженной земли, чтобы агрессор не смог использовать те ресурсы, которые захватывает в процессе наступления. Тем не менее, замечает философ, международные нормы ведения войны запрещают эту тактику, а в российско-украинской войне ее применяют наступающие войска, то есть они просто уничтожают территорию и оставляют за собой одни руины.

«Да, убиение бытия как геноцид и экоцид – убиение народа и природы, жизненной среды, что тоже сейчас происходит в Украине», - констатирует Михаил Эпштейн.

Кроме того, подчеркивает философ, такие действия россии противоречит и самой прагматике войны. В пример он приводит армию нацисткой Германии, которая разрушала только то, что было нужно для военной победы, а оккупированные территории использовались для развития.

«Нынешний агрессор превосходит рекорды фашизма середины ХХ века по деструктивности военных действий», - утверждает Михаил Эпштейн.

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