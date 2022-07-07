Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».
Как отмечает философ, россия ведет против Украины не просто захватническую и грабительскую войну, она также прибегает к шантажу ядерным оружием, угрожая, что может началом Третьей мировой войны.
«Здесь возникает, естественно, вопрос о том, существует ли такая философия, которая оправдывает гибель человечества, то, что можно назвать «онтоцидом», - подчеркивает Михаил Эпштейн.
Он отмечает что армия, отступая, иногда использует тактику выжженной земли, чтобы агрессор не смог использовать те ресурсы, которые захватывает в процессе наступления. Тем не менее, замечает философ, международные нормы ведения войны запрещают эту тактику, а в российско-украинской войне ее применяют наступающие войска, то есть они просто уничтожают территорию и оставляют за собой одни руины.
«Да, убиение бытия как геноцид и экоцид – убиение народа и природы, жизненной среды, что тоже сейчас происходит в Украине», - констатирует Михаил Эпштейн.
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Кроме того, подчеркивает философ, такие действия россии противоречит и самой прагматике войны. В пример он приводит армию нацисткой Германии, которая разрушала только то, что было нужно для военной победы, а оккупированные территории использовались для развития.
«Нынешний агрессор превосходит рекорды фашизма середины ХХ века по деструктивности военных действий», - утверждает Михаил Эпштейн.
Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, что белорусы не имеют мотивации воевать против Украины, но на них сильно давит путин.
Также Politeka писала о том, что Быков рассказал, сколько ущерба Украине принесла война.