Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Это повлекло за собой практически полное обмеление водоема, ведь в результате попадания снаряда в гидротехническое сооружение водохранилища, 76 % воды, от полного объема наполнения водохранилища, было сброшено.

В результате нанесен ущерб водным ресурсам, разрушена экосистема водохранилища, уничтожены ценные виды рыб и других живых водных ресурсов. Общая сумма ущерба окружающей среде составляет более 2,1 млрд. гривен.

Водохранилище использовалось для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения Донбасса, орошения и сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения рек, гидроэнергетики, а также рыбного хозяйства.

Государственной экологической инспекцией в Донецкой области рассчитан размер возмещения ущерба и будут переданы материалы дела в правоохранительные органы для открытия уголовного производства и возмещения ущерба.

Агрессор должен оплатить сполна за преступления против окружающей среды!