Президент МАН ознакомил его с уникальным интерактивным пространством львовского Музея науки. Они вместе пообщались с участниками летней школы МАН, где находится много юных научных работников, преимущественно из восточных и южных регионов Украины. Интерактивное научное пространство во Львове появился в начале войны – его посетителями стали свыше 10 тысяч детей из всех уголков Украины.

«Мы видим большую перспективу в сотрудничестве с такой авторитетной организацией, как Малая академия наук Украины – Центр ЮНЕСКО по научному образованию. Я имел честь посетить ее Музей науки и встретиться со школьниками — приятно поражен организацией и уровнем подготовки украинских учеников. Потенциал МАН очень большой, и в ближайшее время мы реализуем несколько общих проектов», — прокомментировал эту встречу руководитель представительства UNICEF в Украине Мурат Шахин.

Большую заинтересованность представителя UNICEF вызвал конкурс-защита научных работ учеников – членов МАН и возможности его интеграции в уже имеющиеся инструменты поддержки юных исследователей, которые реализует международная организация. Среди будущих общих проектов — развитие научно-образовательных пространств по всей Украине, которые включают офлайн- и онлайн-музеи, научные лаборатории, бизнес-инкубаторы и коворкинг-центры, как система беспрерывного образования, основанная на инновационных подходах.

«Фонд ООН UNICEF делает огромный взнос в обеспечение гуманитарных нужд детей, в частности доступа к образованию, здравоохранению, особенно психосоциальной поддержке украинских детей и семей в это непростое время. Также с целью поддержки образовательного процесса Фонд передал 5050 ноутбуков учителям, школы которых были разрушены из-за войны в Украине. Ноутбуки помогут педагогам оставаться на связи с учениками и осенью восстановить дистанционное обучение», — отметил его гуманитарную роль Станислав Довгий, президент МАН.

Во время встречи с руководителем украинского офиса UNICEF во Львове президент МАН презентовал достижения украинской талантливой молодежи, победителей международных конкурсов и олимпиад. Проекты МАН по проведению лекций Нобелевских лауреатов, международных организаций и научного сообщества заинтересовали представителей офиса UNICEF из Нью-Йорка — достигнута договоренность о формировании дорожной карты сотрудничества и скорейшем начале ее реализации.





