Об этом он рассказал в программе «Культ личности» Руслана Бизяева.

По словам гостя программы, в Офисе Президента, где сейчас принимаются все решения, считают, что сегодняшняя ситуация позволяет им выстраивать ту конфигурацию, при которой в принципе по окончанию войны они должны будут иметь превалирующее право на формирование политики внутри страны.

Также Андрей Вигиринский комментирует слухи о создании другой партии или блока вместо «Слуги народа», которые на протяжении последних двух недель активно распространяются в интернете.

«Я думаю, что таких проектов будет несколько, не только один блок Зеленского. Но «Слуга народа» останется как та форма, которой надо отдать историческую данность, что она в 2019 году зашла и имела монобольшинство. Но оттуда отделится часть людей, которые за это время, за три года проявили себя не самым плохим способом в понимании тех, кто будет формировать эту политическую силу», - рассуждает Андрей Вигиринский.

То есть, объясняет аналитик, речь идет о видных людях с неплохими идеями. Как он говорит, для партийного проекта больше 5 таких людей и не надо, хватит даже 3, ведь в принципе в любой депутатской фракции не так много людей известны широким массам.

Как сообщала Politeka, Быков рассказал, сколько ущерба Украине принесла война.

Также Politeka писала о том, что Себастьянович рассказал, что после победы нужно сконцентрироваться на создании условий внутри Украины.