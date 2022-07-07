Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что из-за неправильной или несвоевременной передачи показателей счетчиков украинцы будут переплачивать за газ в разы больше.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Все эти изменения с поставщиками газа очень смутили людей и вызвали массу вопросов и разного рода непонятностей. И как будто уже все вопросы обсудили, а вопросов меньше не становится», - отмечает Екатерина Котенкова.

По ее словам, есть один нюанс, одна, казалось бы, мелочь, из-за которой люди будут переплачивать за газ в разы больше. В частности, говорит журналистка, речь идет о передаче показаний счетчика.

«Сам процесс как таковой не изменится. Как передавали, так и будут передавать, но остается вопрос, кому же их передавать, люди просто запутались во всех этих изменениях. Передавать показания и дальше необходимо вашему оператору ГРС, то есть вашему облгазу в период с 1 по 5 число каждого месяца», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, люди платят фактически потребленный объем газа в «Нафтогаз», поэтому важно, чтобы они вовремя и правильно передавали показатели счетчиков оператору ГРС, чтобы он сделал корректные начисления в платежке.

«Если они будут некорректны, вы будете за газ переплачивать. Неправильно предоставили показатели счетчика или не предоставили вообще – и будете за газ платить больше», - подчеркивает Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова объяснила, что правительство должно запускать и восстанавливать украинскую экономику.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о штрафах за продажу лекарства без рецепта.