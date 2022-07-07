Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«На нашей стороне то, что в данном случае белорусы сами не пойдут, но в любом случае сейчас отношения с Беларусью оставляют желать лучшего, мягко говоря», - отметил Руслан Бизяев.
По мнению эксперта, недооценивать возможное наступление армии Беларуси нельзя, ведь вероятно они будут вторгаться вместе с российскими регулярными войсками, а их задача будет отрезать поставки вооружения с Запада. Но, как сказал политолог, сами белорусы не мотивированы и не заинтересованы в том, чтобы напасть на Украину и Лукашенко, в том числе, понимает, что это может привести к восстанию народа.
«С другой стороны, Лукашенко как посредник, ещё тот «товарищ»: он умудряется одновременно получить оружие с россии и получить безвизовый режим с Польшей», - подчеркнул Руслан Бизяев.
Как отметил политолог, путин очень сильно давит на Беларусь, поэтому вероятно наступление всё же будет, но вопрос лишь в том, когда оно случится. По мнению эксперта, Лукашенко не хочет идти на такой шаг, но ему не оставляют выбора.
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