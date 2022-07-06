19 марта 2022 оккупанты освободили украинцев еще от одного современного высокотехнологичного завода по производству пластиковой тары и упаковки из пластмасс в Чернигове.

В результате обстрела российскими войсками территории предприятия произошло возгорание имущества и сооружений ООО «Пласт-Бокс Украина» по ул. Ушинского, 14.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

По расчетам специалистов Государственной экологической инспекции в Черниговской области, размер ущерба, причиненного окружающей среде вследствие горения и неорганизованного выброса вредных веществ в атмосферный воздух, составил 41 598 243 000 гривен.

Материалы дела переданы в Оперативный Штаб при Госэкоинспекции и правоохранительным органам.

Справка: ООО «Пласт-Бокс Украина» – известный производитель пластиковой тары и упаковки из пластмассы. Это современное предприятие со 100% иностранными инвестициями, основанное в 2004 году фирмой Plast-Box SA, входящей в список ведущих польских производителей пластиковых изделий. В частности, предприятие приступило к процессу отказа от полистирольных материалов в пользу полипропиленовых при изготовлении упаковки, что значительно уменьшает возможное негативное влияние на окружающую среду.