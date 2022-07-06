В результате обстрела российскими войсками территории предприятия произошло возгорание имущества и сооружений ООО «Пласт-Бокс Украина» по ул. Ушинского, 14.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

По расчетам специалистов Государственной экологической инспекции в Черниговской области, размер ущерба, причиненного окружающей среде вследствие горения и неорганизованного выброса вредных веществ в атмосферный воздух, составил 41 598 243 000 гривен.

Материалы дела переданы в Оперативный Штаб при Госэкоинспекции и правоохранительным органам.

Справка: ООО «Пласт-Бокс Украина» – известный производитель пластиковой тары и упаковки из пластмассы. Это современное предприятие со 100% иностранными инвестициями, основанное в 2004 году фирмой Plast-Box SA, входящей в список ведущих польских производителей пластиковых изделий. В частности, предприятие приступило к процессу отказа от полистирольных материалов в пользу полипропиленовых при изготовлении упаковки, что значительно уменьшает возможное негативное влияние на окружающую среду.

Популярные статьи сейчас

Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."

"Такой сценарий становится все более явным": Путину могут помочь открыть в Украине второй фронт

ПриватБанк вводит новое ограничение на расходы для украинцев: "Будем запрашивать..."

Лида Ли рассказала, как изменились ее отношения с бывшим продюсером Монатиком: "Я написала ему первая..."

Уже пятая жертва за полгода: новая загадочная трагедия случилась с российским газовым топ-менеджером
Показать еще