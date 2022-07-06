Коллективный Запад ввёл множество санкций против россии с начала полномасштабного вторжения, но в последнее время наблюдается тенденция отказа именно от российского золота

Кто были главными покупателями, и ударит ли этот отказ по экономике рф?

Об этом пишет сайт «Утро февраля».

«Запрет на импорт золота из россии – это тенденция, которая обозначилась ещё в марте, и с тех пор продолжает усиливаться», - отмечено в публикации.

На сайте сказано, что ещё в 2021 году 88% российского золота скупала Великобритания, что приносило неплохие деньги для россии, но теперь этого у них нет. Даже Швейцария, которая практически во всех войнах сохраняла нейтралитет, теперь не покупает российское золото.

«Впрочем, и эти санкции не последние. Уже сейчас из неофициальных источников известно, что Евросоюз к концу июля намерен согласовать седьмой пакет санкций против россии», - сказано на сайте.

В публикации указано, что, скорее всего, седьмой пакет санкций Евросоюза будет включать санкции касаемо золота, хотя это скорее будет лишь формальность, потому что много кто уже и так отказался от российского золота.

Как сообщала Politeka, Андрей Пелюховский заявил, что россии наплевать на продовольственный кризис.

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