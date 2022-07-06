Об этом он рассказал в программе «Личность» с Сергеем Дойко.
«700 миллиардов – это действительно только прямой убытки, которые уже на сегодняшний день посчитаны, и это только прямые, без косвенных убытков. Киевская школа экономики считала, что косвенные убытки превышают до триллиона долларов уже сегодня», - сообщает Сергей Быков.
По его словам, это еще не конец, а все заявления рф о том, что это не они и их там нет, направлены на то, чтобы избежать ответственности. Тем не менее, констатирует эксперт, россии придется заплатить за эти разрушения.
Как он объясняет, первый инструмент – это репарации, но на них россия должна согласиться и дальше разработать план, за какие сроки она будет это выплачивать, что, вероятно, будет проблемно. С другой стороны, говорит гость программы, есть более простой механизм: это арест и конфискация российского имущества, имущества российских граждан и олигархов. Кроме этого, добавляет он, отстроиться Украине помогут кредиты, гранты, помощь от ЕС, от стран-партнеров и инвестиции.
По мнению эксперта, в россии никогда не появится критическая масса людей, которая осознает действия своей власти.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Удар по Крымскому мосту: за рубежом указали на важный нюанс и подсказали ВСУ, что делать
"Потери умалчиваются": выяснилось, сколько тысяч россиян "легло" под Лисичанском и Северодонецком
В россии испугались "реваншистских устремлений" Японии: "Ситуация в пограничной сфере..."
"Ситуация очень плохая": мэр многотысячного города призвал украинцев уезжать
«Никогда. Их нужно разбить военным методом и это единственный реалистический путь к завершению войны. Только после того, как россия потерпит сокрушительное поражение на поле боя, она проявит жест доброй воли, сядет за стол переговоров и тогда можно будет начинать о чем-то разговаривать», - объясняет Сергей Быков.
В то же время эксперт замечает, что те заявления о жесте доброй воли, которые звучат из россии сейчас, являются лишь попыткой убедить самих себя, что это не они терпят поражение на поле боя, а все идет по плану.
«37 тысяч они закопали в украинскую землю – все идет по плану, звездюлей получили в Киевской области – все по плану, а потом жест доброй воли «мы идем из Киевской области», - замечает Сергей Быков.
Как сообщала Politeka, Пономарев заявил, что распад территории россии на северо-западе может оказаться весьма вероятным.
Также Politeka писала о том, что Котенкова объяснила значимость экономического фронта.