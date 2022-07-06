Политический эксперт Сергей Быков рассказал, сколько ущерба Украине принесла война, а также поразмыслил над тем, когда россияне осознают действия своей власти.

Об этом он рассказал в программе «Личность» с Сергеем Дойко.

«700 миллиардов – это действительно только прямой убытки, которые уже на сегодняшний день посчитаны, и это только прямые, без косвенных убытков. Киевская школа экономики считала, что косвенные убытки превышают до триллиона долларов уже сегодня», - сообщает Сергей Быков.

По его словам, это еще не конец, а все заявления рф о том, что это не они и их там нет, направлены на то, чтобы избежать ответственности. Тем не менее, констатирует эксперт, россии придется заплатить за эти разрушения.

Как он объясняет, первый инструмент – это репарации, но на них россия должна согласиться и дальше разработать план, за какие сроки она будет это выплачивать, что, вероятно, будет проблемно. С другой стороны, говорит гость программы, есть более простой механизм: это арест и конфискация российского имущества, имущества российских граждан и олигархов. Кроме этого, добавляет он, отстроиться Украине помогут кредиты, гранты, помощь от ЕС, от стран-партнеров и инвестиции.

По мнению эксперта, в россии никогда не появится критическая масса людей, которая осознает действия своей власти.

«Никогда. Их нужно разбить военным методом и это единственный реалистический путь к завершению войны. Только после того, как россия потерпит сокрушительное поражение на поле боя, она проявит жест доброй воли, сядет за стол переговоров и тогда можно будет начинать о чем-то разговаривать», - объясняет Сергей Быков.

В то же время эксперт замечает, что те заявления о жесте доброй воли, которые звучат из россии сейчас, являются лишь попыткой убедить самих себя, что это не они терпят поражение на поле боя, а все идет по плану.

«37 тысяч они закопали в украинскую землю – все идет по плану, звездюлей получили в Киевской области – все по плану, а потом жест доброй воли «мы идем из Киевской области», - замечает Сергей Быков.

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